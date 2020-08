Dybala mette in crisi la Juve: chiesti 15 mln di ingaggio e ruolo centrale, il club riflette

Di questi tempi anche uno come Paulo Dybala, tra i talenti più importanti del calcio europeo, non sembra più sicuro possa mantenere il posto dove è attualmente seduto, anche se questo è bianconero e porta il nome della Juventus. L'attaccante argentino starebbe facendo vacillare la Vecchia Signora, con una richiesta importante per rinnovare il contratto, come riporta Il Corriere della Sera: "Il 26enne talento argentino guadagna 7,3 milioni a stagione, ora chiede un ingaggio in doppia cifra. Si parla di 15 milioni, un punto di incontro potrebbe essere trovato intorno ai 12-13 milioni (fino al 2025). Paulo «pretende» un ruolo centrale nella Juve, anche dal punto di vista economico".



Da qui, dunque, i dubbi della Juventus che vedrebbe proprio in Dybala - si legge - l'unica vera plusvalenza possibile, con "circa 10 milioni a bilancio, cartellino da non meno di 120 milioni di euro. Insomma, un’eventuale «rivoluzione» tecnico-anagrafica in casa Juve verrebbe sicuramente semplificata da una simile operazione".