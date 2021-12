"E' la scommessa che Spalletti sta vincendo": Juan Jesus consacrato dai quotidiani

Juan Jesus contro Junior Messias è sfida più biblica che calcistica, ma il centrale brasiliano risulta un grande acquisto azzeccato per il Napoli. Luciano Spalletti lo lancia titolare e non fa rimpiangere Kalidou Koulibaly, tanto che tutti lo promuovono nelle pagelle odierne. Fioccano i 7, in quella San Siro dove, ricorda Tuttosport, "lo ricordano, non bene, i tifosi dell'Inter". "E' la scommessa che Spalletti sta vincendo", commenta nella sua pagella Il Corriere dello Sport, altrettanto con un 7 netto per la gara nel 'suo' San Siro con un'aria di derby personale. La sua partita rispecchia, anche per Il Corriere della Sera, "il coraggio delle scelte" di Luciano Spalletti.

