E se Meret fosse positivo? Tuttosport: "Ipotesi Ospina con infiltrazioni"

Meret negativo, per il momento, in attesa dei prossimi tamponi. E se uscisse positivo? Ci sarebbe, per il Napoli di Gattuso, il solo Contini a disposizione. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport spiega che per questo motivo Gattuso, col club, potrebbe decidere di mettere in campo Ospina dopo una infiltrazione per non fargli sentire dolore al dito. Una ipotesi che ovviamente non andrebbe considerata qualora Meret dovesse continuare a risultare negativo al tampone.