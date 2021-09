È un Napoli in cui tutti segnano: 9 marcatori diversi per Spalletti

La Repubblica nell'edizione odierna dedica uno spazio alla squadra partenopea con il titolo seguente: "Viva l'abbondanza del Napoli di Spalletti dove tutti fanno gol". 9 giocatori a segno, 21 utilizzati, miglior difesa e primato nel possesso palla. Il tecnico non ha dubbi: "Sappiamo quanto valiamo".

Non è ancora chiaro se sarà gloria, ma si profila un virtuale braccio di ferro tra euforia e stress, da cui sono attese significative risposte da proiettare sul futuro. La parola scudetto in ogni caso l'allenatore toscano non l'ha bandita a priori.