Ecco il nuovo Tiki Taka di Chiambretti: c’è Zazzaroni, ma lui voleva Pistocchi

Con la partenza del nuovo campionato di Serie A riparte anche la trasmissione del lunedì sera di Italia 1. Infatti dal 21 settembre, in seconda serata ritorna l'appuntamento con Tiki Taka. Nella nuova stagione Piero Chiambretti, subentrato a Pierluigi Pardo, sarà il conduttore, come opinionista fisso ci sarà Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport che lascia Il bello del calcio sul Canale 21 per approdare a Mediaset. Nella squadra degli ospiti fissi e degli opinionisti a rotazione: Francesca Barra e Francesca Brienza, Franco Ordine, Giampiero Mughini e Fabrizio Ferrari. Dietro questa nuova edizione c'è però un retroscena svelato dal Corriere della Sera, Chiambretti come opinionista fisso avrebbe voluto puntare su Maurizio Pistocchi: pare però che Mediaset abbia messo un veto (anche perché c’è un contenzioso legale in corso con il giornalista). Pistocchi è di fatto sparito dal video da tre anni, perché sembra fosse inviso alla Juventus che non gradiva le sue posizioni.