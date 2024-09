Ecco quando rientrano i nazionali: l'ultimo a tornare sarà Anguissa

Prima gli scozzesi, poi tutti gli altri. Da oggi il Napoli riaccoglie i nazionali. Quando rientreranno tutti? Le ultime arrivano da La Repubblica: "I nazionali del Napoli sono 11 ( considerando pure Popovic convocato dalla Serbia under 19): tornerà subito Lobotka (ieri ha giocato il match tra Slovacchia e Azerbaigian), poi a seguire sarà il turno di Rrahmani (oggi è in calendario Cipro- Kosovo) e – oltre Kvaratskhelia ovviamente – di Rafa Marin ( domani la Spagna under 21 affronta l’Ungheria) e di Anguissa, probabilmente l’ultimo ad essere a disposizione di Conte dopo Zimbabwe-Camerun (probabilmente giovedì)".