Ecco Tuanzebe: primo confronto con Spalletti, già scelto il numero di maglia

Il primo acquisto della campagna invernale del Napoli è Axel Tuanzebe, ufficializzato nella giornata di ieri con il consueto tweet presidenziale. Giovedì invece erano andate in scena le visite mediche, oggi comincia la sua avventura in azzurro, come scrive il Corriere del Mezzogiorno:

"Si è confrontato anche al telefono con Spalletti prima di rientrare ieri mattina a Londra per mettere a posto il visto e iniziare oggi la sua nuova avventura in maglia azzurra. Il suo numero di maglia sarà il 3".