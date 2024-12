Editoriale Cds: "Fischiare Lukaku è pericoloso e ingeneroso"

"Giù le mani da Lukaku". Il Corriere dello Sport difende l'attaccante belga, fischiato dai tifosi al momento del cambio. Nel suo editoriale, Pasquale Salvione scrive: "Il problema del Napoli non è solo Lukaku. Ridurre tutto alla scarsa vena realizzativa di Big Rom, significa non analizzare con lucidità le difficoltà di una squadra che ha perso il primo posto in classifica dopo due mesi.

Fischiarlo ogni volta che non segna è un esercizio pericoloso, oltre che ingeneroso. Pericoloso perché rischia di condizionare il suo rendimento e quello dei compagni, ingeneroso perché non tiene conto di quello che sta emergendo in campo. La fotografia migliore l’ha fatta Conte: questo Napoli fa una fatica enorme a concretizzare".