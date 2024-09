Editoriale CdS: "Inzaghi e la frase sul Napoli che ripete dall'estate"

vedi letture

Riflessioni in corso sul valore dell'Inter dopo il ko nel derby e un inizio di campionato soft. Il Corriere dello Sport con l'editoriale di Massimiliano Gallo ne parla riportando alcune storiche parole del tecnico dei nerazzurri: "Sin da quest'estate Inzaghi va ripetendo che bisogna fare attenzione a quel che è successo al Napoli lo scorso anno. Come se avesse annusato qualcosa.

Però, oggettivamente, non c'è nulla in comune tra le due situazioni. L'Inter non ha cambiato niente. Né giocatori. Né allenatore. Né direttore sportivo. Ha cambiato proprietà, è vero, ma è stato un cambio che non ha avuto ricadute sulla squadra. Anzi, si è passati da una proprietà indebitata a una che debiti non ne ha. E poi il referente societario Marotta era e Marotta è rimasto. Si è anche rinforzata con gli arrivi di Taremi e Zielinski".