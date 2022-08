Editoriale Corbo: "ADL non deve più nascondersi, si sta godendo la sua rivincita"

Nel suo editoriale, Il Graffio, per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo scrive

Nel suo editoriale, Il Graffio, per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo scrive: "Ieri è tornato il Napoli, nei valori e colori amati da sempre. Con De Laurentiis che si gode la sua personale e sarcastica rivincita: non mi avete creduto, per contestarmi mi accusavate pure di aver ceduto mollemente i vostri idoli, aspettavate i fondi americani e lo sceicco, visto di che cosa sono capace? Segue sornione dalla tribuna la partita. La sua partita. Non deve più nascondersi".