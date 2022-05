Editoriale Corbo: "ADL non è avaro, ma ha speso 75mln per Lozano e Manolas. Lasci fare a Giuntoli..."

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo scrive

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo scrive: "De Laurentiis deve riconquistare la piazza ed ha un solo modo. Metterci un po’ d’amore. Può vincere anche tenendo i conti in ordine, per deve evitare gli sprechi. Altro che avaro, lo sarà pure sulle piccole spese, ma è il presidente che paga 40 milioni per Lozano e 35 per Manolas, 100 nel gennaio della grande paura con Gattuso. Il calcio non premia la parsimonia. Ma la competenza. Metta Giuntoli alla prova. Ne sa più di lui".