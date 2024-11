Editoriale Corbo: "Politano e Kvara non segnano da due mesi. Lucina rossa..."

vedi letture

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo scrive del Napoli in attesa della gara di questo pomeriggio al Maradona contro la Roma. Focus sull'attacco che da qualche settimana non brilla.

"Politano e Kvaraskhelia non segnano da due mesi, i 4 gol di Lukaku accendono una lucina rossa. Da stasera sono chiamati a dare di più gli attaccanti. Politano si moltiplica in campo per almeno un’ora, arretrando come quinto nella fase passiva. Da Kvara e Lukaku il Napoli si aspetta di meglio.E per il fantasista georgiano non regge il pretesto della sindrome da contratto.Sarebbe un elemento negativo nell' identikit professionale di chi si candida per grandi club.Dimostri equilibrio e maturità pari alle sue ambizioni. Lukaku se non è il bomber che scavalla in fulminee ripartenze deve accreditarsi come pedina tattica.Vediamo come vanno stasera entrambi".