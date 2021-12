Editoriale di Corbo: "Infortuni? Ci sono altre cause per il crollo. Un dubbio è fondato"

Non basta parlare di infortuni per commentare il momento negativo che sta vivendo il Napoli. Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo scrive: "La partita numero 17 fa scivolare il Napoli al quarto posto, spingendolo anche a riflettere sui motivi del crollo. Si fa presto a dire: infortuni. Dopo tre sconfitte in 5 gare e solo 5 punti nelle ultime sei l’assenza di numerosi titolari non spiega una così repentina flessione. Sembra fondato un dubbio, e Spalletti dovrà discuterne per i tre staff che a lui sono collegati. Tecnici, preparatori, medici. Potrebbero avere una origine comune i malanni muscolari e i risultati calanti".