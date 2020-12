Editoriale CdM: "Gattuso, il destino sembra scritto. Dicembre mese importante"

Nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno, Monica Scozzafava scrive: "Il destino sembra scritto, o almeno Rino Gattuso farà in modo che sia così. Stanotte sarà un anno che da Gallarate arrivava a Napoli, poi alle 18 del giorno successivo fu presentato ufficialmente da Aurelio De Laurentiis come erede di Carlo Ancelotti. Dicembre diventa un mese molto importante, Gattuso ha l’occasione di brindare all’anniversario, legarsi al Napoli ancora più a lungo (manca poco alla firma del nuovo contratto) e soprattutto centrare il primo obiettivo della stagione".