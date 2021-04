Editoriale CdM su Juve-Napoli: "Forse Agnelli e ADL si sono pentiti di aver chiesto rinvio"

Nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno, la giornalista Monica Scozzafava scrive: "Juve-Napoli è diventata una partita con il destino avverso ed è probabile che i presidenti dei due club, De Laurentiis e Agnelli, si stiano oggi pentendo di aver chiesto alla Lega un ulteriore slittamento. I problemi oggi sono per Andrea Pirlo: due difensori centrali fuori gioco, Chiellini non al top e Arthur nuovamente infortunato. In casa Napoli invece oltre all’esito dei nuovi tamponi per Insigne, Di Lorenzo e Meret, c’è anche il giallo del doppio tampone con esito diverso di Zielinski a destare preoccupazione. Una partita «maledetta». Dal Covid".