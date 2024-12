Editoriale CdS: "Samba Neres! E' di un'altra categoria e risolve i problemi"

"È di un’altra categoria. Ha classe, velocità, cambi di marcia, tanta fantasia e una tecnica sublime. Agli avversari fa ballare il samba. Il Napoli porta via da Udine non solo i tre punti, ma la certezza di avere in squadra un funambolo in grado di spostare gli equilibri". Così il Corriere dello Sport esalta David Neres, con un pezzo a firma di Pasquale Savione. "Chi conosce da tempo David Neres - prosegue - non si è stupito dei numeri che gli ha visto fare in Friuli, le sue qualità le aveva già notate in Olanda (all’Ajax) e in Portogallo (al Benfica). Ma in Italia non si era mai esibito ai suoi livelli. In campionato aveva avuto solo una chance dal primo minuto, con il Lecce, ma non era riuscito a incidere anche per le difficoltà avute dalla squadra. Stavolta ci ha messo tutti gli ingredienti del suo repertorio. Scatti, affondi, serpentine, è stato praticamente imprendibile. Gli è mancato solo il gol, sarebbe stata la ciliegina sulla torta di una partita che può essere la svolta della sua avventura azzurra".

In chiusura: "Lo sviluppo dei meccanismi offensivi è la chiave per il salto di qualità definitivo della squadra. A Udine si sono continuati a vedere i frutti del lavoro. Di Lorenzo e Olivera sono ormai terzini solo di nome, di fatto invece sono dei tuttocampisti che si inseriscono e creano superiorità. Anche i ripetuti attacchi della profondità degli interni di centrocampo, oltre a quelli degli esterni, sono una variazione sul copione che può aiutare a risolvere le partite ingarbugliate. Conte sta aggiungendo ogni settimana qualcosa in più a questo Napoli. Se poi le risposte sono come quelle di Neres diventa tutto più facile. E gli avversari devono ballare il samba".