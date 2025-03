Elmas ancora in gol col Torino: "Un tiro a giro alla Insigne"

È completamente un altro Elmas quello che il Torino nel corso delle ultime battute del mercato invernale ha prelevato dal Lipsia. Non più la comparsa che abbiamo ammirato prima a Napoli e poi con il club tedesco. Il macedone si è già preso la scena con la maglia granata, mettendo a referto 3 gol in 4 apparizioni e risultando sempre tra i migliori in campo per la squadra di Vanoli. Anche al Tardini non si è smentito, sbloccando il match dopo meno di venti minuti con un destro preciso all’angolino. Questo il commento di TuttoMercatoWeb: “Alla prima occasione, sblocca la sfida con una conclusione sul secondo palo. L'impatto dell'esterno nel Torino è sicuramente importante”.

“Tre gol in tre trasferte consecutive - scrive La Gazzetta dello Sport -. Un tiro a giro di Insigne-memoria, gli anni di Napoli avranno fatto scuola. Trova un diamante”. Questa, infine, l’analisi di Tuttosport: “Appena tornato in Serie A già è ai vertici per alcune statistiche, come quella dei gol in trasferta: sono 3, e solo il capocannoniere Retegui ha fatto meglio (con 5)”.