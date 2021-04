Elmas, caso rientrato. CdM: "E' stato convocato per la Lazio"

Caso rientrato quello di Elmas. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, a tal proposito, scrive: "Nella seduta di martedì è stata criticata un po’ di sufficienza come accadde in passato ad Allan, Lozano, Ghoulam e Mario Rui. Ieri il centrocampista macedone ha lavorato regolarmente in gruppo, è in ritiro con i compagni a Palazzo Caracciolo, è stato convocato per la sfida contro la Lazio".