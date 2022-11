"Elmas è rinato!". Piovono 7,5 in pagella: "Il travestimento da Kvara riesce bene, sembra lui!"

E' Eljif Elmas il migliore in campo di Napoli-Udinese secondo La Gazzetta dello Sport, che gli assegna un 7,5 in pagella.

E' Eljif Elmas il migliore in campo di Napoli-Udinese secondo La Gazzetta dello Sport, che gli assegna un 7,5 in pagella: "Il travestimento da Kvara riesce così bene che sembra lui. Prende in prestito il pennello del georgiano per dipingere il cross del vantaggio. E il raddoppio è un gioiello". Autore di un gol e un assist, il macedone sostuisce al meglio Kvaratskhelia.

Stesso giudizio anche da parte del Corriere dello Sport: "Secondo gol in tre partite da vi ce-Kvara, dopo quello con l’Atalanta. E che colpo: giocata macedone degna di quelle georgiane. Suo anche l’assist per Osi: rinato". Il Corriere della Sera invece si fa una domanda: "Che cosa gli è successo? Da anatroccolo a cigno per lui è stato un attimo".

I VOTI DI ELMAS

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7