Elmas promosso dai quotidiani: "Partita vivace in un ruolo non suo. Impegno e sacrificio"

Buona prova di Elmas contro l'Inter. Gattuso lo ha schierato largo a sinistra con licenza di attaccare ma soprattutto ripiegare. Voto 6.5 per La Gazzetta dello Sport che commenta così la sua prova: "In principio viene soverchiato da Moses e non trova le giuste misure. Passata la bufera, si riprende, mette la testolina fuori dal guscio, costringe Padelli a una smanacciata pericolosa".

Voto 6 per il Corriere dello Sport: "Schierato nell'inedito ruolo di esterno del tridente, non è a suo agio e infatti finisce per stare sempre indietro. Sufficienza per l'impegno e il sacrificio".

Voto 6 per il Corriere della Sera: "Partita vivace, finisce adagio".