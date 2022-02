Emergenza a centrocampo, Spalletti vuole recuperare un pezzo per la Lazio: Anguissa può farcela

Senza Stanislav Lobotka e André-Frank Zambo Anguissa Luciano Spalletti è nuovamente in emergenza a centrocampo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Senza Stanislav Lobotka e André-Frank Zambo Anguissa Luciano Spalletti è nuovamente in emergenza a centrocampo. Ma il centrocampista camerunese potrebbe recuperare per il prossimo match di campionato contro la Lazio, secondo quello che scrive oggi in edicola il Corriere dello Sport:

"Il tempo corre, il campionato incombe e il Napoli spera di poter arrivare a Roma, domenica sera contro la Lazio, almeno con un centrocampista in più: chi sta meglio è Anguissa, che però si è fermato a Barcellona, appena la settimana scorsa, e che secondo protocollo dovrebbe essere atteso per un po’. Ovviamente, non c’è nessuna intenzione di forzare i tempi, la sorte sembra perennemente in agguato".