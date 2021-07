Emergenza col Bayern: Spalletti dovrà rinunciare a nove titolari, l'elenco

Nove titolari salteranno l'amichevole di domani contro il Bayern Monaco: "Di Lorenzo, Insigne e Meret non si sono ancora visti, giustamente, dovendo anche godersi per intero il pacchetto-vacanze conquistato con l’Europeo; Demme s’è appena infilato in convalescenza, e ha raggiunto, dove l’«aspettavano», Mertens, Lozano e anche Ghoulam; Fabian Ruiz e Ospina sono attesi in giornata, ma per ricominciare con le visite mediche e prendere confidenza con se stessi" scrive il Corriere dello Sport.