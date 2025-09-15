Emergenza portieri. Contini out, Meret in dubbio: le ultime in vista del City

Sulle condizioni di Alex Meret ci si aggiornerà oggi, a due giorni dalla gara di Firenze e a tre dalla sfida di Manchester in Champions League. A fare il punto sulle condizioni dell'estremo difensore è l'edizione odierna de Il Mattino: "Oggi gli approfondimenti sul caso, ieri il portiere azzurro ha dialogato con il referente dello staff per le sensazioni sempre importanti in questi casi. C’è un raggio di sole, un po’ di fiducia che il problema possa mettersi alle spalle in non troppo tempo. Sarà un lunedì decisivo per evitare ulteriori guai tra i pali.

Conte non ha neppure Contini a disposizione: il terzo portiere azzurro proprio in settimana si era fatto male, una frattura del terzo metacarpo della mano destra che lo metterà fuori causa almeno per il prossimo mese e mezzo. Anche per questo Conte ha la necessità di recuperare Meret. Sperando di poterlo riabbracciare da oggi. L’altro portiere a disposizione è il 2006 Ferrante arrivato questa estate, ma le normative Uefa per la gestione delle liste sono un ostacolo."