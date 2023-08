Era a un passo dal Frosinone, poi il dietrofront: perché Gaetano resterà in azzurro

Alla fine Gianluca Gaetano resterà al Napoli anche per la prossima stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport.

© foto di www.imagephotoagency.it

