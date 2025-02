Errore clamoroso in Inter-Fiorentina, CdS: "Il protocollo va cambiato"

Il Corriere dello Sport analizza gli errori dell'arbitro La Penna nella sfida vinta ieri sera dall'Inter contro la Fiorentina. Ed il riferimento va soprattutto al grave errore in occasione del primo gol nerazzurro, nato da un calcio d'angolo inesistente assegnato ai padroni di casa:

Quindi ecco la specifica sull'errore del primo gol dell'Inter: "Primo problema, colpa dell’assistente numero uno, Scatragli, in netto ritardo: sul cross di Bastoni, il pallone è nettamente fuori, nessun dubbio, forse su queste cose oggettive bisognerebbe cambiare il protocollo del VAR (ci avrebbe messo un secondo). Mandragora lo mette in angolo e protesta, ma per la terna è tutto buono, così nasce il gol di Lautaro. Il VAR? Mani legate, col pallone in angolo inizia nuova azione".