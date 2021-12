Esultanza davanti alla Tv: la reazione di ADL al fischio finale di Milan-Napoli

La gioia del presidente Aurelio De Laurentiis al termine della vittoriosa sfida di San Siro contro il Milan. Ne parla l'edizione odierna di Repubblica, che racconta dell'esultanza del patron al triplice fischio dell'arbitro Massa.

"Serviva una squadra da battaglia e il tecnico s'è presentato in panchina con le scarpe con i tacchetti ("Volevo affondarli nel prato di San Siro, da giocatore non c'ero mai riuscito...’). Davanti alla tv ha gioito anche Laurentiis, felice per i risultati che stanno arrivando" si legge sul quotidiano.