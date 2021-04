Euro 2020, il piano anti-Covid UEFA: vaccinazione obbligatoria per tutti i calciatori

L'Europeo che comincerà il prossimo mese di giugno vedrà impegnati ben 600 calciatori e, secondo il Corriere dello Sport, la UEFA sta pensando ad un piano anti-Covid che comprende la vaccinazione obbligatoria per tutti loro. In campo e sugli spalti tutti vaccinati e/o immunizzati - si legge - altrimenti non ci sarà la competizione.

IL PIANO - La UEFA, attraverso la propria commissione medica, è al lavoro per predisporre un protocollo per la kermesse estiva che prevede la vaccinazione necessaria di tutti i calciatori delle 24 squadre qualificatesi alle fasi finali. E' questo per il massimo organo calcistico europeo l'unico modo per una competizione senza trappole virali che sono ancora in agguato, come dimostra il caso Italia.