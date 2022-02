"Fa ballare la difesa, ma serve più cinismo sotto porta", le pagelle di Osimhen

Promosso, ma senza lode. Tra il 6 e il 6,5 i voti dei quotidiani per Victor Osimhen. Per Il Corriere dello Sport vale solo 6, perché strappa il rigore con l'anticipo e per la sciocchezza di De Vrij. nelle scelte "non è mai decisivo", scrive il giornale, "come sa essere di solito. "Fa ballare tutta la difesa nerazzurra ma serve più cinismo sotto porta", scrive Il Corriere della Sera.

La Gazzetta dello Sport 6.5

Il Corriere dello Sport 6

Tuttosport 6.5

Corriere della Sera 6.5