Fabiàn, grande entusiasmo in vista del Barça: tra i più entusiasti a Castel Volturno

In vista della sfida contro il Barcellona, il clima in casa continua ad essere sempre più acceso e motivato. Il match contro i catalani rappresenta un appuntamento con la storia, e per tanti azzurri anche l'occasione di mettersi in mostra in una competizione importante come la Champions League. L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport si sofferma in particolare su Fabiàn e quella che rappresenta la sfida contro il Barça, per il quale "la Champions League resta, allora, l’obiettivo stagionale. Ma Fabian e il Napoli potrebbero dare un ulteriore scossone alla sua già fragile posizione. A Castel Volturno l’entusiasmo non manca e Fabian Ruiz viene segnalato in grande forma, pronto a trascinare i suoi compagni, soprattutto se dovesse mancare Insigne".