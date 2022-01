Fabian guarito: Spalletti verifica le sue condizioni in vista della Juve

Fabian Ruiz è stato positivo al Covid-19, per la seconda volta in undici mesi, ma è guarito e sarà a disposizione per la sfida con la Juventus. Ma andrà valutata la sua condizione fisica, come scrive il Corriere dello Sport: "Il Covid l’ha liberato d’ogni paura, a lui come a Insigne, ma questo è semplicemente un’indicazione scientifica, perché poi per essere ritenuto abile e pure arruolabile bisognerà verificarne la condizione, coglierne la brillantezza, apprezzarne la gamba e pure la resistenza".