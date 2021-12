Fabian promosso dai quotidiani: "Ispira, dirige e danza. Il suo sinistro è una sentenza"

Fabian Ruiz è stato il centro del gioco del Napoli nel pareggio contro il Sassuolo e infatti il suo cambio è stato determinante per risvegliare i sensi dei neroverdi. Per la Gazzetta "controlla il gioco e segna un altro gol bellissimo". Per Il Corriere dello Sport "Ispira e dirige: presenza, qualità, interdizione e fiducia". Per Tuttosport ormai è "un giocatore maturo e costante".

Per Il Mattino, il suo sinistro dal limite "è una sentenza" visti i 5 gol segnati tutti da fuori area. TuttoNapoli invece scrive: "Ci ha preso gusto ed al tiro da fuori ormai non ha rivali neanche in Europa: quinto gol e pesantissimo, sbloccando una partita che iniziava ad essere stregata dopo tanti errori". Infine TMW conclude: "Ennesimo gol da fuori area con una rasoiata, ma partita in punta di piedi e quasi danzante".

I voti

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Il Mattino: 6,5

TuttoNapoli: 7