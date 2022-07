Faccia a faccia Spalletti-Fabiàn: Napoli potrebbe decidere di tenerlo ai margini

Dello spagnolo scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Il nodo cruciale è il prolungamento del contratto per Fabiàn, che ieri ha avuto un faccia a faccia con Spalletti a Castel Volturno. Dello spagnolo scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Reduce dal rifiuto opposto all’offerta di rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 formulata dal club prima della fine del campionato e in questa fase neanche al centro di chissà quali trattative.

Il Napoli, nel caso in cui la trattativa per prolungare non si sbloccherà o il suo entourage non porterà offerte ritenute congrue, potrebbe anche decidere di tenerlo ai margini. E Spalletti? Beh, si vedrà cosa penserà o meglio cosa penserebbe eventualmente in merito, ma tanto per cominciare ieri ha parlato a lungo con il giocatore. Faccia a faccia.