"Facciamolo per Diego", Gattuso dà un ulteriore stimolo: battesimo di fuoco al 'Maradona'

Non sarà una partita come tutte le altre, e non per un motivo solo. Napoli-Real Sociedad, in programma stasera alle 18:55 e valevole per l'ultima giornata della fase a gironi d'Europa League, è un match ricco di temi. Sarà la prima gara in assoluto allo stadio 'Diego Armando Maradona', nuova denominazione ratificata negli ultimi giorni. Lo sottolinea anche il Corriere della Sera:

"La prima nello stadio Diego Armando Maradona è un battesimo di fuoco per il Napoli di Rino Gattuso, chiamato a qualificarsi ai sedicesimi di Europa League contro la Real Sociedad nella notte del suo anniversario sulla panchina azzurra. Tutto in una gara, dunque, compresa la possibilità di tagliare il nastro di primo del girone, vincendo o sperando che l’Az non batta il Rjieka già eliminato. In quest’ultimo caso basterebbe il pareggio. «Facciamolo per Diego — dice Gattuso —, è stato un grande e questo deve caricarci di ulteriori responsabilità".