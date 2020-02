"Fai gol alla prima palla toccata!", il siparietto tra Milik e Mertens prima di Samp-Napoli

Tra Milik e Mertens, nonostante la contesa per quel posto da titolare al centro del tridente, sembra esserci un clima più che sereno. L'edizione di oggi de Il Corriere del Mezzogiorno ha riportato il simpatico siparietto tra i due attaccanti proprio in occasione di Sampdoria-Napol e la rete firmata dall'attaccante polacco dopo pochi minuti dal calcio d'inizio: "Curioso il siparietto con Milik, in occasione del primo gol del polacco. Dries, partito dalla panchina, aveva previsto il gol del vantaggio dicendogli: «Fai gol alla prima palla toccata» . E Milik di rimando: «Impossibile». «Se succede – ha insistito Dries – devi esultare toccandoti il naso»".