Fallita missione diplomatica con la Colombia: la mossa di Juve e Napoli

Un rientro lampo dal Sudamerica. Sull'edizione odierna del Corriere dello Sport si parla dei casi di Ospina e Cuadrado, che Napoli e Juventus vorrebbero in campo nella sfida di sabato al Maradona nonostante gli impegni con la nazionale colombiana.

“Le rispettive diplomazie hanno provato a raggiungere un accordo con la federazione colombiana per anticipare il rientro dei due cafeteros a inizio settimana, e dunque dopo la sfida con il Paraguay in agenda oggi ad Asuncion, ma per il momento il tentativo non è andato a buon fine e così è stato organizzato un charter fino a Lisbona. A quanto pare direttamente da Barranquilla: senza la necessità di dover trasferire il gruppo a Bogotà in elicottero”.