Ferie ridotte per i calciatori: così si risolve il problema per il prossimo campionato

Nessun problema per il prossimo campionato: l'idea è di ridurre le ferie ai calciatori per far ripartire regolarmente la Serie A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport A prescindere da quale sarà la data ultima nella quale si chiuderà la stagione di Serie A, non ci sarà alcuna ripercussione sul calendario del prossimo torneo. Su questo punto, come riporta il Corriere dello Sport sia i club che l’AIC, il sindacato di categoria dei calciatori, si sono già trovati d’accordo. I giorni attuali di stop forzato verranno contati ai tesserati come ferie e la pausa estiva sarà dunque ridotta al massimo ad un paio di settimane.