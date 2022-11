Ferrara da brividi su Maradona: "Ho viaggiato fino alle tue radici amico mio"

Bellissimo pensiero di Ciro Ferrara rivolto a Diego Armando Maradona apparso sul Corriere dello Sport

Bellissimo pensiero di Ciro Ferrara rivolto a Diego Armando Maradona apparso sul Corriere dello Sport: "Ho viaggiato fino a te, fino alle tue radici. Cercavo l’abbraccio più stretto, perché, nel giorno del tuo compleanno, ho voluto starti vicino una volta di più. Sono venuto a casa tua, per respirare l’aria del tuo cielo. Casa è la parola più bella che ci sia, non è semplicemente un luogo, ma è dove la vita scorre.

Ho immaginato di vederti qui, dove ora sto io. Ti affacciavi a quella piccola finestra? Correvi fuori per giocare a pallone nella strada? Anche se qui la povertà urla tutta la sua miseria, c’è rumore di gioia e fame di sogni. Come si sta bene vicino a te, amico mio. Da quel brutto giorno, riesco a sentirti ogni volta, e a riparare a poco a poco un cuore andato in pezzi".