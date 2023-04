Festa del 4 giugno concentrata in quattro piazze: niente biglietti e main event al Maradona

Ne scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Non solo la festa per l'aritmetica scudetto, ma anche quella che si terrà al termine del campionato. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"Per la festa del 4 giugno, invece, non ci saranno biglietti per assistere agli eventi concentrati in quattro piazze: Mercato, Plebiscito, ex area nato Bagnoli e Scampia, oltre a quelli previsti nei comuni dell’area metropolitana: Castellammare di Stabia, Giugliano, Nola, Pomigliano, Portici e Pozzuoli.

L’evento principale sarà sempre all’interno dello stadio Maradona con collegamenti internazionali con New York, Sud America e Georgia, dove tutti tifano Napoli dopo le imprese di Kvaratskhelia.