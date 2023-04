Festa Scudetto, manca intesa economica: la posizione di Regione e Comune

Proseguono non senza qualche difficoltà le riunioni in Prefettura per l’organizzazione della festa del 4 giugno

Proseguono non senza qualche difficoltà le riunioni in Prefettura per l’organizzazione della festa del 4 giugno, ultima di campionato di serie A. Ieri, al tavolo a cui hanno partecipato, tra gli altri, rappresentanti del Comune, Regione, Unione Industriali, del calcio Napoli e delle forze dell’Ordine, è stato stabilita una bozza di protocollo d’intesa. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. Resta irrisolto il nodo del soggetto attuatore, cioè colui che gestisce le risorse economiche. Inizialmente, infatti, sarebbe dovuto essere la Regione che però ha confermato di voler stanziare un milione di euro. E altrettanto ha fatto il Comune di Napoli. La macchina della festa programmata si presenta, quindi, assai difficoltosa con i primi intoppi (anche economici) e l’organizzazione di bandi per i vari eventi.