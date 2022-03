Fiducia per Anguissa: è stato rispettato il programma di recupero

Quando tornerà Frank Anguissa? Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quando tornerà Frank Anguissa? Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Un po' di fiducia e ottimismo non guastano mai. Il programma, per il momento, è stato rispettato: lavoro differenziato e terapie, come da testimonianza fotografica, e poi rivalutazione alla ripresa. Oggi, infatti, quella in agenda al centro sportivo di Castel Volturno sarà l'ultima seduta della settimana: gli allenamenti riprenderanno martedì, alla vigilia dei primi rientri dei nazionali".