Finalmente Ndombele: in Scozia la prima grande prova, ora si candida per due ruoli

Tanguy Ndombele per la prima volta è stato protagonista di una prova positiva con la maglia del Napoli, mercoledì in Scozia contro i Rangers. A scriverlo è il Corriere dello Sport: "Ma la vera sorpresa è Tanguy Ndombele, un grande centrocampista che si è immalinconito al Tottenham e ha scelto Napoli per rilanciarsi. E’ arrivato in gruppo in condizioni non buone, ha giocato due tempi in Serie A contro Lecce e Spezia senza mai piacere, ma nell’atmosfera da Champions League ha sfruttato al massimo i sette minuti più recupero che gli ha concesso Spalletti. Nell’Europa dei grandi non segnava da quattro anni: novembre 2018, erano i tempi felici del Lione. Il gol del 3-0 può essere il punto di partenza della sua nuova vita. Certo non sarà facile per lui strappare a Lobotka, il motore ibrido del Napoli. Ma la sua partecipazione servirà anche a far rifiatare Anguissa e Zielinski".