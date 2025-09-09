Fiorentina-Napoli, caos biglietti: si attende il via libera del Casms

"Sabato c'è Fiorentina-Napoli ma è caos biglietti. Vendita bloccata in attesa del Comitato" scrive il Corriere Fiorentino in prima pagina quest'oggi soffermandosi sui problemi relativi alla vendita dei biglietti per la gara, con la prevendita che non è ancora cominciata.

Si attende infatti il via libera del CASMS. Il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive è chiamato a prendere una decisione che però ancora non è arrivata. Il numero dei biglietti disponibile per il settore ospiti e la possibilità per i residenti in Campania di assistere alla partita sono i temi su cui il CASMS sta riflettendo.

Il punto più delicato, come detto, riguarda la gestione del settore ospiti del Franchi, che rispetto allo scorso anno da questa stagione potrebbe aumentare la sua capienza fino a 700 unità. Una buona notizia per la Fiorentina ma un motivo d’allerta in più per il servizio sicurezza.