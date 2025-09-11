Fiorentina-Napoli, caos Franchi: oltre 20mila spettatori e annullati 100 biglietti ai napoletani

Il via alla vendita dei biglietti per Fiorentina-Napoli è finalmente arrivato alle 12 di ieri, con i tifosi viola che in mezzo pomeriggio hanno acquistato più di 5.000 tagliandi, più o meno la metà di quelli che la Fiorentina metterà in vendita di partita in partita. Tra l’altro nella giornata di ieri sono stati annullati un centinaio di biglietti proprio ai tifosi ospiti, che nelle ultime ore hanno provato a sottoscrivere la InViola Premium Card per aggirare il divieto di vendita ai residenti in Campania nei settori destinati ai tifosi della Fiorentina. Biglietti che il sistema emette, ma che poi vengono annullati in seguito ai controlli serrati della Questura.

Infine, al di là della protesta degli ultras napoletani, il settore ospiti sarà pieno, così come punta al sold out l’intero impianto, tra abbonati (ancora manca il dato definitivo) e biglietti che saranno venduti nelle prossime ore. Il dato complessivo oscillerà intorno ai 23.000 spettatori, al momento il Franchi non può contenerne di più e sarà così per tutta la stagione. I tifosi viola torneranno nel proprio stadio quattro mesi dopo l’ultima volta (vittoria per 3-2 contro il Bologna), pronti a spingere la nuova Fiorentina verso la prima vittoria in campionato. A riportarlo è La Nazione.