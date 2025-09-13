Fiorentina-Napoli, la spinta del Franchi alla prima stagionale: il dato sugli spettatori

Fiorentina-Napoli, la spinta del Franchi alla prima stagionale: il dato sugli spettatori
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Redazione Tutto Napoli.net

Fiorentina-Napoli è la prima gara al Franchi di questa stagione. I tifosi viola sono pronti ad accogliere la Fiorentina quattro mesi dopo l’ultima volta, quella partita col Bologna del 18 maggio in cui la Fiesole scelse di indirizzare una dura contestazione alla squadra, mentre oggi risponderà presente per cercare di spingere la squadra alla prima vittoria.

La stagione infatti inizia al meglio anche consultando i dati: rispetto al dato di giovedì c’è stata un’ulteriore crescita di biglietti venduti, ora siamo a quota 21 mila spettatori mentre, secondo quanto deciso dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, i posti destinati al settori ospiti sono 300, riferisce il Corriere dello Sport