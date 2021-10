Fiorentina-Napoli, probabili formazioni CdS: torna Rrahmani, davanti c'è Lozano

Luciano Spaleltti si affiderà al suo undici migliore per sfidare e battere la Fiorentina oggi al Franchi. L'allenatore di Certaldo proporrà cinque cambi rispetto alla formazione scesa in campo in Europa League. In difesa torna Rrahmani e Manolas va di nuovo in panchina. In mediana si rivedrà Anguissa, mentre davanti Lozano la spunta su Politano. Di seguito le probabili formazioni del Corriere dello Sport.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Callejon, Vlahovic, Nico Gonzalez

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne