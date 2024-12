Flop Juventus, Tuttosport duro: non c'è nessuno all'altezza! Motta ha tanto da fare..."

"Hans Nicolussi Caviglia, ragazzo intelligente, colto e simpatico, è stato il migliore in campo ieri sera. È un grosso problema per i giocatori della Juventus, perché significa che nessuno di loro ha giocato come avrebbe potuto e dovuto". Inizia così il fondo targato Guido Vaciago, presente questa mattina sulle colonne di Tuttosport.

Il giornalista prosegue: "Al di là del risultato, al di là della prestazione collettiva, nessuno dei bianconeri è stato all’altezza del suo valore e del suo stipendio. E questo basta a spiegare l’inspiegabile pareggio con il Venezia, ultimo in classifica. Resta da capire perché questa squadra, i cui limiti sono noti e che gode giustamente di attenuanti, si esprime così al di sotto delle sue possibilità. Motta deve lavorare tanto e lavorare duro".

Critiche (o comunque indicazioni) non solo per Motta: "Giuntoli deve capire quali pezze può mettere a gennaio (che però è raramente una finestra di mercato risolutiva). I giocatori devono farsi un esame di coscienza. Questo al netto delle scintille di fi ne partita, che non sono un bel segnale, ma che finiscono nel calderone emotivo di una pessima serata.

In chiusura: "I percorsi di rinascita sono sempre tortuosi, quello della Juventus si sta rivelando molto difficile ed è arrivato un momento cruciale: chi lo ha tracciato e chi vi ci sta guidando sopra la squadra devono trovare soluzioni ai problemi e andare avanti. Qualcosa di buono c’era e continua a esserci, ma senza una sterzata si Thiago Motta, 42 anni rischia di buttarlo via".