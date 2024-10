Flop Lukaku, non segna su azione da Cagliari: una domanda sorge spontanea

Romelu Lukaku il suo apporto al Napoli, in termini di numeri, l'ha dato sicuramente, mettendo a referto tre gol e quattro assist dal suo sbarco in Campania. Tuttavia nelle ultime due partite non ha brillato. Ne scrive anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "C’è una misteriosa «X» intorno a quel gigante che ha spinto De Laurentiis ad investire senza indugi 30 milioni.

Lukaku s’è fermato su azione a Cagliari, qualcosa è cambiato. La domanda che è sorta spontanea Conte l’ha liquidata con nonchalance. Su Lukaku ha già dato, e non c’è bisogno di ribadire concetti che gli appartengono ormai storicamente".