Flop Messi anche sui quotidiani: "Segna, ma non trascina alla rimonta. Delusione"

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Leo Messi delude al debutto. Segna per il quarto Mondiale di fila, ma è una festa solo per l'Arabia Saudita. Perché poi non trascina alla rimonta, dopo il gol iniziale, quando la strada era in discesa... Verso l'incubo. Quattro anni fa aveva sbagliato il penalty al debutto in Russia contro l'Islanda, ma la sua prestazione è insufficiente, a parte per Tuttosport. TuttoMercatoWeb: 5

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 6