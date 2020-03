Focus bilanci: utili da 30mln grazie a due cessioni, Napoli si conferma club virtuoso

Focus bilanci delle squadre di Serie A sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui De Laurentiis si conferma abile venditore. Nel dettaglio si legge: "Le ricche cessioni di Jorginho (60 milioni) e Hamsik (20) hanno regalato al Napoli un altro esercizio in utile: +29,2 milioni nel 2018-19. In queste ultime stagioni i bilanci in attivo sono coincisi con alte entrate dal trading: +66,6 milioni nel 2016-17 grazie ai 104,4 di plusvalenze, +20,2 milioni nel 2013-14 grazie ai 67,7 di plusvalenze. Le altre stagioni recenti si sono chiuse in rosso perché il Napoli ha alzato costantemente l’asticella delle spese finendo per squilibrare la gestione caratteristica, con i ricavi fluttuanti in base alla partecipazione in Champions". In ogni caso, conclude il quotidiano, il Napoli è uno dei pochi virtuosi della A, come dimostrano il patrimonio netto accumulato con gli utili (145,4 milioni) e l’assenza di debiti finanziari.