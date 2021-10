Focus CdS - Osimhen e Leao, bomber diversi: concretezza contro tecnica

Napoli: 18 gol, due e mezzo a partita, secondo attacco del campionato, Osimhen miglior marcatore con 4 reti. Milan: 15 gol, poco più di due a partita, Brahim Diaz e Leao migliori marcatori con 3 reti a testa, in attesa che si riaffacci Ibrahimovic e che riprenda quota Giroud. Parte dai numeri l'analisi che il Corriere dello Sport fa dei reparti offensivi di Napoli e Milan.

Il confronto tra Osimhen e Leao - Da una parte c'è Osimhen - si legge - che quando parte è imprendibile. Se in tutta la Serie A c’è un giocatore simile, quel giocatore è del Milan e si chiama Leao. Il nigeriano ha solo sei mesi più del milanista, ma a sua favore va una maggiore concretezza. Leao non ha ancora quella personalità, quella stessa sicurezza, ma Pioli lo sta spingendo sempre più su. Come tecnica pura, è superiore a Osimhen, ha una capacità straordinaria di travolgere l’avversario spostando di continuo la palla.